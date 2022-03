Si habrá baseball en Petco Park, termina el cierre patronal y regresan los Padres

(NOTICIAS YA).-Hay buenas noticias para todos los amantes del rey de los deportes y es que luego de la cancelación de las primeras series de juegos de la temporada y el día inaugural propuesto originalmente para la temporada 2022 de las grandes ligas, hoy se anunció que la MLB y la Asociación de Jugadores (MLBPA por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo sobre un nuevo contrato colectivo de trabajo.

Este acuerdo entre las dos partes pone fin a un cierre patronal que comenzó en diciembre y que alcanzó los 99 días, manteniendo a los jugadores fuera de las instalaciones del equipo, además de que prohibía que cualquier equipo o jugador firmara nuevos contratos e intercambios.

La razón de la disputa se centraba en los desacuerdos en los porcentajes de distribución del ingreso anual estimado de $11,000 millones de dólares que tiene la MLB.

Los propietarios afirman verse afectados por la disminución de la asistencia a los estadios, mientras los jugadores, particularmente aquellos que no son las grandes estrellas de la liga, han visto cómo sus salarios disminuyen en los últimos años.

El acuerdo fue negociado por la junta ejecutiva del sindicato, que está compuesta por 30 representantes de jugadores y ocho miembros del subcomité ejecutivo.

Los jugadores estaban encantados de llegar a un acuerdo, para muestra la publicación en Twitter del lanzador de los Rockies de Colorado, Kyle Freeland:

Currently unlocking every door/device/car in my house just to celebrate. Baseball is back.

— Kyle Freeland (@KFREE_21) March 10, 2022