¡No hay apelación! Prisión para hombre sentenciado por asesinato de hispano

(NOTICIAS YA).-Una corte de apelaciones mantuvo la sentencia por asesinato impuesta a un hombre que mató a su compañero de casa luego de apuñalarlo en 66 ocasiones, para luego intentar deshacerse del cuerpo arrojándolo a la bahía de San Diego al interior de un barril.

Timothy John Cook fue encontrado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a pasar al menos 56 años en una prisión estatal por el asesinato de Omar Medina, de 28 años de edad.

De acuerdo con la fiscalía, Medina fue asesinado el 30 de septiembre de 2017, sin embargo fue descubierto casi dos semanas después, el 12 de octubre cuando un barril fue visto flotando en la bahía y se descubrió el cuerpo al interior.

La propia fiscalía aseguraba que Cook reclutó a Derrick Spurgeon, quien es dueño de un bote, para que se deshiciera del barril en la bahía, sin embargo Spurgeon se declaró culpable de un cargo menor por deshacerse ilegalmente de un cadaver, por lo que fue sentenciado a 6 meses en una cárcel del condado.

Cherie Sommerville, Asistente del Fiscal de Distrito, afirmó durante el juicio que Cook mató a Medina para poder tener acceso a los aproximadamente $84,000 dólares que la víctima había recibido como compensación en una batalla legal que ganó. Además mostraron mensajes de texto para evidenciar que Cook constantemente se quejaba del comportamiento en casa por parte de la víctima.

La familia de Omar Medina presentó un informe de personas desaparecidas el 30 de septiembre, después de no saber de él.

Su automóvil fue descubierto no lejos de su hogar, con las cerraduras abiertas y con su computadora y guitarra adentro.

La fiscalía afirmó que del 1 al 7 de octubre, Cook le dijo a su hermano que estaría de viaje al norte del estado, sin embargo se mantuvo en el condado de San Diego, utilizando esa semana para limpiar la escena del crimen, al intentar desmantelar el cuarto donde ocurrió el asesinato.

Debemos recordar que durante el juicio, el equipo legal de Cook leyó una carta donde afirmaban que su cliente si había encontrado el cuerpo, sin embargo no había perpetrado el asesinato, sino que solo decidió no reportarlo a la policía por miedo a que no le creyeran.

La Corte de Apelaciones del Cuarto Distrito, conformada por un panel de tres jueces, rechazaron la solicitud de Cook, en la que afirmaba que la evidencia del caso era insuficiente para su condena, pero dijeron que sus acciones y declaraciones antes y después del asesinato proporcionaban una gran cantidad de evidencia circunstancial para determinar que el cometió el crimen.