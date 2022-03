Una persona muerta tras tiroteo en Aurora

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Aurora informaron este viernes acerca de un tiroteo en la localidad, el cual habría resultado en la muerte de al menos una persona.

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Policía de Aurora informó sobre un ataque armado en el área de E Pacific Cir/E Pacific Dr.

En el tuit, la corporación indicó que una persona había sufrido disparos y que había sido trasladada a un hospital local en estado grave.

Sin embargo, minutos después actualizó con la noticia de que la persona en cuestión había sido declarada muerta en el hospital.

Añadió que hasta el momento no cuenta con una descripción del sospechoso y que maneja el incidente con un homicidio.

La Policía indicó que se dirige a la zona del tiroteo y publicará un comunicado pronto.

UPDATE: Tragically, the person shot was pronounced deceased at the hospital. No suspect info.

The Aurora Major Crimes Unit is responding to the scene and will be investigating this incident as a homicide.

We will be publishing a news release shortly.

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) March 11, 2022