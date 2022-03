Asesinan a reconocido periodista estadounidense en Ucrania

(NOTICIAS YA).- El ejército ruso mató al cineasta y periodista estadounidense Brent Renaud en Irpen, una ciudad ubicada la oeste de Kiev, según informó este domingo el Ministerio del Interior. Renaud tenía 50 años y había trabajado para HBO, NBC y The New York Times, entre otros.

Además era profesor adjunto de la Universidad de Columbia antes de su fallecimiento.

Renaud había cubierto la guerra de Irak y Afganistán, el terremoto de Haití y la violencia de los carteles de drogas mexicanos junto con su hermano Craid Renaud con quien fue becario del Pulitzer Center.

Al momento del ataque, se encontraba con su colega el colombo-estadounidense, Juan Arredondo quien resultó herido.

La cuidad donde ocurrió la tragedia ha sido blanco de de varios bombardeos por parte de las fuerzas rusas.

"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin porque íbamos a filmar a los refugiados que estaban saliendo, y nos subimos a un auto. Alguien se ofreció a llevarnos al otro puente, cruzamos el punto de control, y nos empezaron a disparar. Entonces el conductor se dio la vuelta y siguieron disparando. Somos dos, mi amigo es Brent Renaud, y a él le dispararon y se quedó atrás", explicó a Arredondo en una breve entrevista con Annalisa Camilli que está circulando en las redes sociales.

🔴🔴 Two American journalist shot by Russian at Irpin bridge. One is under surgery at the main hospital in Kyiv and the other was shot at the neck. pic.twitter.com/9lihX1JJ58

— annalisa camilli (@annalisacamilli) March 13, 2022