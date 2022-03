En muchas escuelas de San Diego, ya se puede ver la sonrisa de los niños

(NOTICIAS YA).-California avanza en su plan de tratamiento endémico al virus del Covid-19 y una parte integral de ese plan ha sido el mantener un entorno seguro para estudiantes y personal en las escuelas, mientras se relajan las restricciones, específicamente el uso de cubrebocas.

Recordemos que el gobernador Gavin Newsom anunció que a partir del sábado 12 de marzo, no sería obligatorio el uso de mascarillas en escuelas y guarderías, sin embargo recomendaba mantener su uso, en una medida que fue anunciada en conjunto con los estados de Oregon y Washington.

La mayoría de los distritos escolares viven hoy una nueva realidad, sin el uso de mascarillas por primera vez en mucho tiempo, sin embargo hay distritos que han optado por ser mas cautelosos y esperarán un poco antes de eliminar por completo su utilización, a continuación podrás ver las distintas posturas adoptadas por algunos de estos distritos.

En su momento el Distrito Escolar Unificado de San Diego anunció que mantendría el uso de mascarillas en interiores, haciendo uso de su facultad para tomar esta decisión, pero afirmaron también que trabajarían de cerca con expertos y autoridades para continuar analizando los pasos a seguir, por lo que la semana pasada anunciaron que al volver del receso de primavera, no será obligatorio el uso de cubrebocas para estudiantes, maestros y empleados.

Afirmaron que aún están a la espera de las directrices de la División de Salud y Seguridad Ocupacional de California (CalOSHA por sus siglas en inglés) para saber si el personal deberá continuar portando una mascarilla de manera obligatoria, sin embargo les será comunicado directamente a los maestros y miembros del staff.

Desde el 12 de marzo ya no es necesario el uso de mascarillas en este distrito, lo que consideran un cambio significativo en el tratamiento del virus, sin embargo afirman que la decisión de seguir portando o no una mascarilla, deberá ser vista con respeto, compasión y amabilidad.

La semana pasada el distrito votó de manera unánime y anunció que será hasta una semana después, es decir el 21 de marzo, cuando ya no sea obligatorio el uso de mascarillas para sus alumnos, maestros y empleados.

El distrito ya no requerirá el uso obligatorio de cubrebocas, sin embargo deja abierta la puerta para que los estudiantes que así lo deseen, continúen portando una mascarilla.

Hace un par de semanas anunciaron que a partir de este lunes estarían pasando a un ambiente de uso opcional de mascarillas, siguiendo lo estipulado por el gobernador Gavin Newsom, sin embargo afirman que quienes deseen seguir portando una protección, podrán hacerlo e incluso les serán proporcionadas mascarillas de tipo N95.

