Familias Green Valley Ranch son desalojadas por multas de la Asociación de Propietarios

[post_content_prefixDocenas de viviendas de Green Valley Ranch enfrentan una gran cantidad de desalojos de ejecución hipotecaria afectando en gran parte a familias hispanas.Los residentes se reunieron con las autoridades del Departamento de Estabilidad de la Vivienda para demostrar su descontento. Aseguran que son víctimas de un acto injusto por parte de la asociación de propietarios.

Los inquilinos de Green Valley Ranch recibieron una nota de parte de la Asociación de Propietarios, HOA, en esta se comentó pequeñas infracciones que estaban cometiendo, como por ejemplo, no se cortaba el césped, relató la inquilina Maricela Galvéz.

Esta situación ha tenido consecuencias graves para casi 50 propietarios del área. Se ejecutaron 119 desalojos hipotecarios, 50 sucedieron en dicho proyecto habitacional. Es una cantidad elevada. Los arrendatarios afirman que es injusta la medida legal que les están aplicando.

Los registros de la ciudad, indican que la HOA es la responsable de la mayoría de los desalojos de Green Valley Ranch, nosotros los contactamos para obtener su versión pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

La familia de Maricela decidió cumplir con lo que las cartas solicitaban para evitar problemas. Considera que hay alguna razón para estas multas extremas y desalojos.

“Alguien está saliendo beneficiado, por eso lo está haciendo. Tristemente, los dueños son los que están saliendo afectados”, agregó.

Expertos de bienes raíces están de acuerdo con la sospecha de esta residente César Parra, experto en el tema, afirma que se debe hablar con los miembros de las juntas directivas. Sostiene que es difícil ejecutar estas casas en forma tan expedita. Son decenas de casas rematadas, en un corto período de tiempo, este hecho crea sospechas sobre esas transacciones.

La concejal del Distrito 11, Stacie Gilmore, comentó que estas cifras son desproporcionadas e injustas. Afirmó que tuvo una reunión con legisladores estatales para discutir posibles soluciones. Perder su hogar por una multa que se convierte en un desalojo hipotecario puede parecer injustificado.Sin embargo, expertos indican que es legal y sucede con frecuencia.

La situación que está viviendo la gente de Green Valley Ranch se da a menudo, según criterio de César Parra. HOA tiene poder legal para iniciar una serie de multas. Luego los casos son pasados a un grupo de abogados expertos en bienes raíces. Estos de manera apresurada se encargan de poner a remate las casas.

Según expertos la comunidad latina tiende a ser la más afectada. Para evitar perder su vivienda por multas acumuladas, siempre lea las cartas que le envían. Si llega en inglés y no lo entiende, asegúrese de buscar alguien que le traduzca el aviso. Ya que un detalle como no sacar la basura o no pagar una multa podría salir muy cara, perder su vivienda.