Hieren a reportero de Fox News en Ucrania

(NOTICIAS YA).- Fox News informó que su reportero, Benjamin Hall, resultó herido mientras reportaba a las afueras de Kiev hoy lunes.

El periodista que ha sido corresponsal en Washington y cubre el Departamento de Estado se encuentra hospitalizado.

“Tenemos muy pocos detalles en este momento, pero Ben está hospitalizado y nuestros equipos en el terreno están trabajando para recopilar información adicional a medida que la situación se desarrolla rápidamente”, dijo la directora ejecutiva de Fox News Media, Suzanne Scott, en un mensaje a los empleados de Fox.

“La seguridad de todo nuestro equipo de periodistas en Ucrania y las regiones circundantes es nuestra principal prioridad y de suma importancia”, agregó Scott. Al tiempo que pidió oraciones por él y su familia.

Por su parte, Shaun Tandon, presidente de la Asociación de Corresponsales del Departamento de Estado, condenó el ataque.

Fox News foreign affairs correspondent Benjamin Hall took a moment Tuesday to rebuke his colleague’s dismissive punditry thousands of miles away from the war, becoming the latest Fox reporter to speak out against the network’s coverage of Ukraine. https://t.co/4VLDBV59yx

— The Washington Post (@washingtonpost) March 9, 2022