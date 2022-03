Incendio derrumba techo de apartamento en El Paso; un hombre resultó herido

(NOTICIAS YA).-Incendio derrumbó el techo de un complejo apartamentos en El Paso y la policía llevo a un hombre herido al hospital más cercano.

El Departamento de Bomberos (EPFD) dice que el fuego consumió el techo y lo hizo caer. Oficiales dijeron que el fuego está bajo control y los equipos están buscando puntos críticos.

Las autoridades están enviando más unidades en respuesta al incendio en el apartamento ubicado en 3800 Truman en el centro.

Según un tuit del incendio de El Paso, hay varias unidades de apartamentos involucradas:

Second Alarm at Truman Ave - Fire under control, crews checking for hotspots. One patient transported code 1 - smoke inhalation.

Building suffered roof collapse. Investigators en route. PIO at the scene. https://t.co/qT0OBCJLhn

— El Paso Fire Department (@EPTXFire) March 14, 2022