¡Alerta de corte de agua en El Paso! No habrá servicio hasta el miércoles

(NOTICIAS YA).-EPWater lanzó una alerta de corte de agua para este martes y hasta la madrugada del miércoles en el noreste de El Paso.

"Alerta de corte de agua: EPWater ha programado un corte de agua en el noreste de EP durante la noche del martes 15 de marzo, comenzando aproximadamente a las 11:30 p. m. El corte durará hasta aproximadamente las 3 a. m. del miércoles 16 de marzo", tuiteó la compañía.

En el aviso, EPWater dijo que "quitará y reemplazará dos válvulas de agua de 16 pulgadas. El trabajo requerirá que las cuadrillas aíslen el tanque de agua de North Hills, lo que afectará a todos los clientes de estas zonas:

Aquí el aviso oficial de EP Water:

EPWater will remove and replace two 16-inch water valves. The work will require crews to isolate the North Hills water tank, impacting every customer east and west of MLK Dr. and north of US-54. Residents east of Kenworthy St. and north of Round Rock Dr. will also be impacted.

