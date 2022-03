Cero tolerancia con conductores imprudentes en el área metropolitana

(NOTICIAS YA).- Sin duda los accidentes de tránsito en las carreteras de Colorado cada vez son más frecuentes. Las cifras son preocupantes. El año pasado hubo 691 fallecidos y en lo que va de este ya se han reportado 76 muertes relacionadas con accidentes. Hoy el Departamento de Policía de Denver en conjunto con otras agencias policiales se reunieron para discutir el tema y buscar una posible solución a este problema tan frecuente. Las autoridades indican que este tipo de negligencia no va a ser tolerada y es por eso que oficiales en el área metropolitana detendrán a los conductores que estén manejando a alta velocidad en las carreteras, con el fin de hacer cumplir la ley “Move Over” conocida en español como hágase a un lado. También para educarlos sobre el manejo correcto. La imprudencia al volante pone en riesgo a ellos y a otros conductores.

Precisamente, hace pocos días, le reportamos 2 distintos accidentes de tránsito causados por un conductor temerario. Las impactantes imágenes muestran a un policía que se salvó de milagro de ser atropellado por un presunto conductor ebrio. La policía de Fort Collins ayer publicó el video tomado por la cámara corporal de uno de sus oficiales. El suceso ocurrió en el centro de la ciudad el 26 de febrero, Según afirman las autoridades, el oficial estaba afuera de su patrulla ayudando a otro policía en un incidente. El video muestra una camioneta SUV que se desplaza a alta velocidad, en forma violenta choca contra la parte trasera del vehículo policial, este se encontraba estacionado a un lado de la carretera.

A few weeks ago, officers were on a call when a passing driver crashed into a parked police car. As you can see here, one officer was inches away & narrowly missed getting hit. This was entirely too close.

Slow down.

Move over.

Drive sober.

Don't text.

Lives depend on it. pic.twitter.com/xENZP5QE9E

— Fort Collins Police (@FCPolice) March 14, 2022