Cerrarán empresa que ofrecía trámites migratorios sin licencia en Colorado Springs

(NOTICIAS YA).- Una empresa acusada de fraude por ofrecer servicios migratorios y de derechos familiares sin licencia en Colorado Springs deberá cerrar y pagar varias multas, incluyendo compensaciones a sus clientes engañados, tras llegar a un acuerdo con las autoridades.

El fiscal general Phil Weiser informó que llegaron a un acuerdo con la propietaria de One Connection LLC, Maleni Munguia y su empleada, Noely Diaz, luego de que una investigación descubriera que ambas practicaban ilegalmente las asesorías, al no contar con licencia para ejercer.

Munguia acordó pagar una restitución por la cantidad de $20,000, que se devolverá a los clientes que resultaron perjudicados por las prácticas engañosas de One Connection.

LEE: Denver registra el récord más alto de homicidios en los últimos 40 años

Además, deberán presentar declaraciones de impuestos y un informe de su actividad comercial durante los próximos dos años.

Munguia también pagará $50,000 adicionales si viola el acuerdo con la fiscalía.

Tras descubrirse el fraude, Munguia y Díaz acordaron cerrar One Connection, abstenerse de ayudar en asuntos de inmigración o derecho familiar, a menos que estén bajo la supervisión de un abogado con licencia, y remitir a las personas que buscan su ayuda a un abogado con licencia.

“One Connection violó repetidamente la Ley de Protección al Consumidor de Colorado al ejercer la abogacía sin licencia, poniendo en riesgo la seguridad y el sustento de las personas vulnerables”, dijo Weiser por medio de un comunicado.

VIDEO: Roban alrededor de 20 mil dólares en herramientas de una construcción en Denver

La demanda se presentó después de que una investigación realizada por la Unidad de Fraude al Consumidor del Departamento Legal de Colorado descubriera evidencia de que tanto Munguía y su compañía, One Connection LLC, como la empleada Noely Díaz, no revelaron que la empresa no estaba autorizada para ejercer la abogacía.

Según la Ley de Protección al Consumidor de Colorado, las personas deben obtener todas las licencias requeridas para prestar servicios a los consumidores.

La fiscalía advirtió que las necesidades de la comunidad hispana, sobre todo de aquellos que no dominan el inglés, han sido aprovechadas por los “notarios” sin licencia, que atraen a sus clientes ofreciendo bajos costos.