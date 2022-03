Conoce a Anna Tirado, representante de muchas mujeres en nuestra comunidad

Para seguir conmemorando el mes de la Mujer, en esta ocasión Noticias 48 tuvo el privilegio de platicar con una joven emprendedora que se ha hecho presente en la comunidad del Valle.

Anna Tirado es una joven esposa, y gran emprendedora, que tuvo la visión de lograr su sueño a través del arte, por lo que ha puesto varias academias de arte.

Su historia en el Valle empieza al llegar a la edad de 6 años, su amor al canto la lleva a pertenecer al coro de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, esta fue la pauta para seguir caminando junto a la música, lo que la llevó a entrar al Mariachi de su preparatoria en Valley View y también del de la Basílica de San Juan.

Actualmente, Anna Tirado tiene tres escuelas de música, la idea de estas escuelas de bellas artes es seguir apoyando el talento de los niños en la región, por lo que ella junto a su esposo han creado el espacio para poder experimentar esto en sus academias conocidas como Creative Arts Studio.

"Es muy dedicada, ha dedicado mucho tiempo a su comunidad, envuelta en todos los proyectos de la comunidad del Valle, tiene un programa de mariachi de bellas artes muy bueno." Dijo Juan M Vázquez maestro de Anna.

"Una cosa que mi mamá me dice mucho es, si yo hubiera tenido la oportunidad de llevarte a alguna escuela cuando tu estabas chiquita yo te hubiera llevado, antes no había muchas oportunidades, aquí en nuestra escuela gracias a dios tenemos la manera de dar becas y pues imagínate si yo hubiera tenido la oportunidad de chiquita, que no hubiera hecho." expresó Tirado.

A su corta edad Tirado ha formado parte de muchos grupos musicales, incluso ha participado en programas, Ella es un ejemplo a seguir, una mujer fuerte y emprendedora que ha sabido luchar por sus sueños.