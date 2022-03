Joven de 17 años asesinó a un hombre para robarle un celular

(NOTICIAS YA).- Un adolescente ha sido acusado de protagonizar un violento crimen la noche de este lunes, que terminó con la muerte de un hombre al que asaltó en una calle de Northglenn para robarle un celular.

Fue alrededor de las 9:50 p.m. cuando oficiales del Departamento de Policía de Northglenn fueron alertados sobre un tiroteo en el 11355 de York Street, justo al norte de East 112th Avenue, en la estación del tren suburbano.

Cuando los oficiales llegaron a la escena encontraron a un hombre con una herida de bala en el abdomen como resultado de un asalto.

Mientras tanto, los agentes iniciaron una investigación del caso y descubrieron que la herida fatal del hombre fue resultado de un robo protagonizado por un jovencito.

Según le dijeron a los oficiales, el sospechoso le robó a la víctima su teléfono móvil y luego le disparó, para después intentar huir.

If you have any information regarding Northglenn homicide 3/14 contact Detective Damon Hoodak. pic.twitter.com/ieX9unp8KB

— Northglenn PD PIO (@NorthglennPDPIO) March 15, 2022