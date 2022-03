MUJERES ROMPIENDO BARRERAS: Teniente de la policía de Aurora

(NOTICIAS YA).- Su nombre es Diana Cooley y recientemente se convirtió en Teniente del distrito dos de la policía de Aurora, Colorado. Como madre de familia e inmigrante conoce muy bien la necesidad de la comunidad y entiende las responsabilidades del trabajo.

Podría ser una profesión difícil, pero lograr las oportunidades no es imposible, y la Teniente Cooley lo ha demostrado.

"Voy a comer o a un lugar en uniforme, siempre me reconocen. Me dicen yo te conocí en este evento, trabajaba para esta compañía y respondiste a la llamada" agregó Cooley, mientras refleja en lo importante que es para ella ayudar a la comunidad.

La Teniente relata que su pasión por la profesión inició mientras estudiaba psicología en Miami y decidió tomar provecho de un programa que permite participar en patrullajes con los oficiales. Además, recuerda como irónicamente, cuando pequeña le temía a los agentes.

"Yo me acuerdo al llegar a Estados Unidos veía las patrullas de la policía detrás del carro de mi mamá y me escondía. Pienso ahora y cuando me ven los niños, yo voy hacia ellos y les digo que no le tengan miedo" dijo la Teniente Cooley.