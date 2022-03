Alfredo Adame y su novia podrían posar en OnlyFans

Alfredo Adame y su nueva pareja Magaly Chávez, exparticipante del reality "Enamorándonos", podrían lanzar juntos una sesión de fotografías eróticas para la plataforma OnlyFans de Instagram, ya que sus seguidores han sido insistentes y en repetidas ocasiones se lo han pedido a la pareja.

Después de que saliera a la luz el romance entre estas dos personalidades, Magaly compartió abiertamente en sus redes sociales que sus fans le han pedido que publique fotografías al lado de Adame, por lo que ella lo ha visto como una posibilidad, pues no serían la primera pareja famosa en hacerlo: "Él sabe que tengo mi plataforma sexy en MagalyVIP, nos tenemos mucha confianza, y por qué no, podríamos hacer algo juntos para OnlyFans, no seríamos la única pareja en hacerlo", comentó.

La también conductora, señaló que le gustaría trabajar junto a su pareja, ya que de esta forma compartirían más tiempo juntos, además de que sabe que todos sus fans la apoyarían: "Nos quieren ver juntos en obras de teatro, televisión. Me gustaría trabajar en pareja porque nos vemos pocos días, pero esto nos hace tener una relación bonita, sin presiones", señaló.

Por su parte, el actor ha afirmado su deseo por casarse con Magaly, por lo que le hizo llegar un catálogo de joyería para que ella pueda elegir el anillo que más le gusta y así se encaminen hacia el altar. Adame también compartió su deseo por tener hijos y formar una familia a su lado: "Ya le mandé el catálogo para que escoja. Yo le dije: ' te mando el anillo, tú escógelo, y te lo voy a dar y el día que tú me digas'. Llegar al altar y tener un hijo, dos hijos y todo, hacerlo tradicional, porque Magaly es una mujer de familia, ustedes la imagen que ven de vampiresa y no, es una niña, es una niña fresa", declaró ante los medios.