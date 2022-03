FOTOS: Reabren tramos de la Interestatal 70 tras choque y avalancha en US 6

(NOTICIAS YA).- Una avalancha y un choque provocaron cierres a lo largo del corredor de la Interestatal 70 en las montañas desde las primeras horas de este miércoles, pero ambos tramos bloqueados ya fueron reabiertos al tráfico.

Por medio de Twitter, el Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) informó que el tramo cerrado de la I-70 cerca de Glenwood Canyon, entre la salida 133 (Dotsero) y la salida 129 (Bair Ranch), fue reabierto.

Los carriles en sentido hacia el oeste y este de la I-70 fueron cerrados a esa altura tras la volcadura de un tráiler durante las primeras horas de este miércoles.

