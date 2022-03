Inmigración reabrirá sus puertas para atender todos los casos tras cierre por la pandemia

(NOTICIAS YA).- Varias oficinas de inmigración volverán a abrir sus puertas tras más de dos años de estar cerradas parcialmente por la pandemia. El cierre comenzó el 18 de marzo de 2020 tras la propagación del Covid-19 y había provocado demoras en los casos.

“La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos (USCIS) se prepara para reabrir algunas oficinas y reanudar algunos servicios al público que no sean de emergencia en o después del 4 de junio”, dijo la agencia en un comunicado.

A medida que los servicios comiencen a reabrir, las oficinas reducirán la cantidad de citas para garantizar el distanciamiento social, permitir tiempo para la limpieza y reducir la ocupación de la sala de espera. Los avisos de citas contendrán información sobre las precauciones de seguridad que deben seguir los visitantes de las instalaciones de USCIS.

No obstante, la agencia pide a las personas que no acudan a ninguna instalación si se sienten enfermos. No hay penalidad por cambiar la cita en este caso.

Mientras tanto, las oficinas de asilo de USCIS reprogramarán automáticamente las entrevistas de asilo que fueron canceladas durante los cierres temporales. Cuando USCIS reprograme la entrevista, los solicitantes de asilo recibirán un nuevo aviso de entrevista con la nueva hora, fecha y lugar de la entrevista e información sobre las precauciones de seguridad.

De acuerdo con las pautas de distanciamiento social, y debido a la duración de las entrevistas de asilo, las oficinas de asilo esperan realizar entrevistas de asilo facilitadas por video, donde los solicitantes se sientan en una habitación y el oficial de entrevistas se sienta en otra habitación. Las oficinas de asilo utilizarán la tecnología disponible, incluidos los dispositivos móviles proporcionados por la agencia, para garantizar que el oficial, el solicitante, el intérprete y el representante puedan participar de manera plena y segura en la entrevista mientras mantienen el distanciamiento social.

Los solicitantes deben traer a todos los familiares inmediatos que figuran como dependientes en la solicitud y un intérprete, si el solicitante no habla inglés. Además, un representante, un testigo, una persona que proporcione adaptaciones para discapacitados o un "adulto de confianza" si el solicitante es menor de edad, puede asistir a la entrevista.

Por otro lado, las ceremonias de naturalización pueden ser más cortas para limitar la exposición de los asistentes.

Para más información puede visitar la página de USCIS.