Maneje con responsabilidad por usted y por los demás

Las autoridades indican que en la temporada de vacaciones es cuando más accidentes se registran debido al exceso de alcohol que toman muchas personas.

De acuerdo al Departamento de Transporte de Texas (TXDOT) ha habido un incremento drástico en accidentes automovilísticos convirtiendo el 2021 en el segundo año con más fatalidades.

Los accidentes automovilísticos pueden ocurrir debido a muchas situaciones, al estar cansado, distraído o intoxicado ya que uno no reacciona tan rápido al no estar en sus cinco sentidos, los reflejos no son los mismo.

TXDOT indica que en esta área hubo 1,305 choques de tránsito relacionados con ir conduciendo bajo los efectos del alcohol, estos accidentes dieron como resultado 35 muertes.

El Portavoz de TXDOT dice que, “Esta actividad tiene serias consecuencias, incluyendo posibles cargos criminales y tiempo en la cárcel, en estas fechas de Spring Break, hay más peligro en las carreteras ya que muchos turistas de otras partes vienen a celebrar aquí en la isla del padre o con familiares.”

Las autoridades dicen que esta temporada es para disfrutar con la familia, por lo que hay que ser responsables al manejar, para evitar incidentes.

Las multas por manejar en estado de ebriedad pueden ser hasta de $2,000 dólares y la suspensión de la licencia de conducir y lo que es aún peor provocar un accidente donde alguien pierda la vida, enfrentando cargos y pasar un tiempo en la cárcel.