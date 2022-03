Seis conciertos épicos que se hicieron en México y que pocos recuerdan

¡México lindo y querido! Y más, para aquellos artistas que conocen un poco de nuestra cultura. Se enamoran de nuestro país, de nuestras tradiciones y fraternidad, y cuando hacen giras, se vuelve una parada obligada para todo músico que desea conectar con su público.

En el pasado, ya hace algunas décadas, era impensable creer que figuras mundiales, de la talla de Freddy Mercury o Michael Jackson pisarían nuestro país y más, sabiendo que las condiciones de los venues en aquel entonces no eran las ideales. Aunque actualmente estamos acostumbrados a decir que vendrá tal banda o se realizará tal festival, hace mucho tiempo, los conciertos eran prohibidos o se hacían de manera clandestina en lugares poco conocidos.

Es por todo esto que decidimos revisar la historia y recopilar algunos de los conciertos más importantes que se hicieron en nuestro país y, que con el paso del tiempo, se han ido convirtiendo en grandes mitos y leyendas.

6 - Nirvana en Tijuana (1990)

Hubo rumores al rededor de la presentación de Nirvana, ya que por mucho tiempo se dijo que la banda jamás había pisado México, pero poco después comenzaron aparecer las pruebas de que esa era un rotunda mentira. La anécdota no es muy conocida, o al menos no lo era hasta ahora gracias a la Internet, debido a que la agrupación de grunge vino en 1990, cuando no eran el fenómeno en el que se convertirían un año después.

Fue una noche de febrero cuando Kurt Cobain y compañía dieron un show en un pequeño bar de Tijuana llamado Iguanas Ranas. Uno de los datos que contaron algunos de sus asistentes es que el buen Kurt rompió dos guitarras en menos de 45 minutos.

5 - Pink Floyd en la Ciudad de México (1994)

La única visita de Pink Floyd a México tuvo lugar en 1994. El final de la banda ya estaba cerca, siendo The Divison Bell Tour su última gira. Ya sin Roger Waters, la agrupación se presentaría durante un par de noches en el Autódromo Hermanos Rodríguez, convirtiendo en todos unos afortunados a los que pudieron vivir la experiencia de verlos en vivo y a todo color.

La gira comenzó el 30 de marzo de 1994 y finalizó el 29 de octubre de ese mismo año y fue México el primer país que visito. Se vendieron más de 90 mil entradas para cada una de las dos fechas.

4 - Queen en Puebla (1981)

Fue un sábado 17 de octubre cuando uno de los personajes más significativos del universo musical hizo su aparición en el Estadio Ignacio Zaragoza de Puebla. Se trataba de Freddie Mercury.

Cuenta la leyenda que además de que hubo portazo para entrar al evento, cuando Freddy Mercury interpretó 'Another One Bites The Dust', se le ocurrió utilizar un enorme sombrero y terminó por ofender a algunos de los asistentes que comenzaron a lanzarle zapatos, cosa que al parecer no le incomodó en lo absoluto.

3 - The Doors en la Ciudad de México (1969)

The Doors visitó México en 1969 con la idea de presentarse en la Plaza de Toros ante una multitud que los esperaba con los brazos abiertos, pero el show no se realizó. Según señalaba la revista Rolling Stone en un artículo de ese año por Jerry Hopkins, los permisos burocráticos no se alcanzaron a firmar. Se dice que el presidente Gustavo Días Ordaz y su gabinete decidieron no firmar nada por miedo a que se juntaran los jóvenes.

Al no poder realizarse, los promotores del evento optaron por cambiar de sede al Forum en la Colonia del Valle para no perder su dinero, logrando así hacer cuatro fechas con la banda debido a lo pequeño del lugar.

2 - The Ramones en la Ciudad de México (1992)

Un balneario en Pantitlán fue el lugar en donde una de las bandas más importantes del punk hizo acto de presencia en nuestro país. Lleno de goteras, el lugar fue ideal para que los asistentes desataran sus instintos y tuvieran una perfecta terapia de choque.

Circulan distintos videos en Internet de aquellas presentaciones en donde se aventaron más de 30 canciones en cada show. Al año siguiente, hicieron lo propio en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Coyoacán siendo la tercera vez que estuvieron en nuestro país.

1 - The Police en la Ciudad de México (1980)

La primera vez que los liderados por Sting visitaron México fue en 1980, haciendo una presentación en el entonces llamado Gran Salón del Hotel de México, que en aquel entonces estaba en malas condiciones y prácticamente permanecía en obra negra (excepto el piso en el que tocó la banda británica).

Se lee en Internet que hubo algunas complicaciones con la luz y otros detalles en cuanto al sonido, pero los que pudieron vivirlo, coinciden que fue un show genial.