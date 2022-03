Víctima de violencia doméstica relata su historia

Claudia relata la pesadilla que vivió con su ex pareja, a quien conoció por medio de una red social, y con quien sostuvo una relación de alrededor de 14 meses.

“De primero él era una persona como un sueño muy colaborador muy amable muy bueno con mis hijos o sea el hombre perfecto” dijo Claudia Salas, Víctima de violencia. “Teníamos muchos amigos en común y yo lo agregué y empezamos a platicar por Messenger y después son los primeros de noviembre empezamos a salir”

Tras un tiempo juntos, este sujeto empezó a mostrar comportamientos extraños.

Donde las agresiones fueron empeorando progresivamente utilizando la manipulación y el exceso de control sobre esta mujer.

“Si yo no le ponía la atención que él quería luego luego se ponía violento y me empezaba decir que si yo me estaba acostando con mi patrón que si esto que si lo otro” dijo Salas

Tras meses de vivir esta situación, Claudia asegura haber buscado las formas de dejarlo.

“Cada vez que yo trataba de dejarlo él se ponía a decir que se iba a suicidar que iba a tomar antiFreeze que iba a tirarse una bala en la cabeza y que se iba a ir a las montañas donde nadie lo encontrara”

Según reportes de las autoridades solo en 2021 hubo más de 24 mil 300 casos de violencia doméstica, 4 mil 33 de estos necesitaron de atención médica como es el caso de claudia. Y donde más de 16600 de estos casos eran las parejas sentimentales.

“Él lo que hacía era que me agarraba y me tumbaba el piso o me estrangulaba porque a él no le gustaba por ejemplo golpearme la cara porque luego yo iba a tener marcas o algo” relata la forma en que recibía las agresiones.

Esta mujer asegura vivió una verdadera pesadilla ya que la última vez que sufrió de esta violencia, sus hijos fueron amenazados con un arma tras intentar rescatarla.

“Yo pude correr al baño porque ahí él tiene una ventana chiquita y abrir la ventana y les grité ahí aquí estoy vengan háblale al 911 háblale a la policía que esto ya está demasiado feo”

Afortunadamente la ayuda llegó a tiempo, y esta mujer tras varios días en el hospital regresó a su hogar, siendo esta situación la Gota que asegura derramó el vaso para buscar ayuda

“Es muy importante porque si uno se queda callada estos hombres continúan haciendo eso él se fue con una mujer ni siquiera una semana después de qué yo salí del hospital entonces obviamente esa relación ya la tenía como para en un 2 × 3 irse a vivir a su casa”

Expertos en el tema aseguran que las señales de violencia pueden empezarse a ver rápidamente cuando el control, los celos y la manipulación comienzan a ser parte de la rutina. Pero afortunadamente hay muchas organizaciones dispuestas a ayudar a víctimas de violencia doméstica. En este caso. Claudia reside en Elko Nevada, y ahí cuentan con el apoyo de una organización llamada harbor house. Y los pueden contactar al número de 775-738-9454 que está disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

