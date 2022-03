Acusan al comediante Roberto Andrade 'Tío Rober' de abuso sexual

El comediante Roberto Andrade, mejor conocido como "Tío Rober", fue acusado de abuso sexual en redes sociales, luego de que una usuaria de TikTok denunciara las agresiones que sufrió por su parte, después de haber estado en una relación juntos en 2019.

Se trata de Sofía Díaz, quien reveló que contar su historia no fue una tarea sencilla, debido a que no solo se expondría a su expareja sino a ella misma, sin embargo, decidió hacerlo por otras mujeres que se encuentran en la misma situación.

"Ya no puedo callar más. Ya no puedo dejar que mis hermanas, que son comediantes y se dedican a la comedia, no tengan un espacio seguro para desarrollarse o para entrar a cualquier edad a comenzar a hacer comedia, quiero un lugar seguro para las mujeres que quieren ver shows de comedia", comentó Sofía en uno de sus videos.

La joven no solo atacó al standupero, sino que criticó a la industria de la comedia alegando que aunque todos saben lo que pasa, entre ellos se cubren y siguen siendo amigos: "Conocí a muchos comediantes y saben que este wey hace estas cosas y siguen siendo sus amigos y siguen trabajando con él. Aún a la fecha no he escuchado a un comediante admitir que esto pasa", señaló.

En la serie de videos que Sofía subió a TikTok, contó que fue cuando ella tenía 19 años y el 39 que la relación tuvo lugar y que fueron distintas ocasiones en las que Andrade le pidió tener relaciones sexuales, pero que ella se negó a hacerlo. Sofía también contó que en repetidas ocasiones recibió vestidos como regalo, pero que el "Tío Rober" le exigía que se los pusiera cuando iban a salir y ser vistos juntos.

Fue durante una noche en la que salieron y terminaron en el departamento de Roberto, cuando él le reclamó a ella la promesa de tener relaciones o al menos tocarla, a lo que ella respondió negativamente: "Lo único que le había ‘prometido’ era que podía tocarme los senos, pero en realidad yo no quería, me daba miedo y asco un poco", contó.