Rompiendo Barreras - Astrid Silva

Astrid Silva llegó a los 4 años desde Durango, México, tras cruzar la frontera con su familia, Con el único fin de iniciar una nueva vida.

Enfrentando la barrera del idioma y un país completamente desconocido pero que con el tiempo se ha convertido en su verdadero hogar

Tras una infancia normal, se enfrentó a los estudios superiores, donde desafortunadamente se enfrentó a muchos obstáculos

“Para mí siempre fue muy importante la educación y cuando yo era chiquita mis papás me inculcaron mucho leer porque cuando yo llegué no hablaba inglés y sin embargo todos los días me llevaban a la librería” dijo Astrid. “Cuándo llegó el momento que yo ya podía ir al colegio que podía ir a la universidad y estaba muy emocionada fue cuando me desafortunadamente no se pudo por ser indocumentada y para mí y siempre dije eso no debería de ser la razón por la cual no puedo ir a la escuela “

Tras arduo trabajo logró grandes cosas, que no solo le ayudaran a salir adelante sino que también a muchos jóvenes como ella

“Cuándo yo forme mi organización Dream Big Nevada era porque yo no quería que ninguna familia cruzara por lo mismo que mi familia ha pasado al ser indocumentados y al no saber a dónde ir por información y ahorita en lo que hemos estado muy enfocados que siempre ha sido Dreamers DACA estar siempre al pie de esos Dreamers que renueve sudaca con tiempo y que tengan esos recursos para hacerlo” comento

Astrid es un ejemplo de trabajo y dedicación qué has demostrado día a día que a pesar de los impedimentos en este caso un Estatus migratorio los sueños y se pueden cumplir

“No solamente yo sino que otras personas también tengan la habilidad de usar su voz esas otras personas que también tengan ese poder de no tener miedo de hablar porque por mucho tiempo yo tuve mucho miedo y por mucho tiempo era estar escondida y fue de pensar que no era parte de esta comunidad y no es así todos tenemos algo que brindar” assegura Astrid

Como mujer ha demostrado que se puede lograr lo imposible y trabaja cada día por seguir brindando las herramientas para esas mujeres y esas familias indocumentadas en nuestro estado.

“Lo más importante es que crear en ellas mismas van a haber muchas personas que les digan no puedo para mi fue el gobierno de Estados Unidos que decía no tienes un seguro social y no puedes hacer cosas para ellos puede hacer su papá que les diga los niños no hacen eso o su mamá que digan las niñas más bonitas calladitas cualquier cosa que se les dice a las niñas lo importante es que crean en ellas mismas y que crean que puedan salir adelante no va a ser fácil y nadie está garantizando que va a ser fácil pero va a valer la pena”

