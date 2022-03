Sisolak habla de la actualidad en el Estado

El gobernador de Nevada Steve Sisolak, habló de temas de interés para la comunidad.

Nevada, según recientes reportes, se ubica en el puesto 42 a nivel nacional, siendo uno de los peores en cuanto a educación. Sin embargo, ¿qué se está haciendo para contrarrestar este problema?

“Le hemos dado más fondos a educación de lo que se le ha brindado antes, hemos dado a los maestros un aumento que no lo habían recibido en más de una década. Pero aún hay mucho por hacer y creo firmemente que cada niño y cada estudiante merece y tiene el derecho de recibir educación sin importar dónde vivan la cuenta de banco de sus padres” Comentó Steve Sisolak, Gobernador de Nevada

Al mismo tiempo se enfrenta un gran problema de violencia en las escuelas, y donde en el CCSD se han reportado más de 5 mil incidentes de violencia en lo que va del año escolar

“Nos involucraremos lo más que podamos y lo que nos permitan. Esto lo debe de abordar el consejo del CCSD, he visto los videos y son espeluznantes y más porque uno no piensa en que si sus hijos están seguros o no en las escuelas, eso lo asumimos como padres. Se debe de trabajar en conjunto con directores, el superintendente, METRO… para encontrar un plan que erradique la violencia porque es inaceptable.” agregó

El problema de violencia va más allá de las escuelas ya que también los reportes de las autoridades indican un gran incremento en crímenes en el valle.

“El crimen es un tema serio que está en la mesa de la comisión desde que me hice gobernador. Y desafortunadamente hemos visto cómo han aumentado los crímenes. Hay que analizar si es un tema de liderazgo o es un problema de violencia a lo largo del país pero hay que actuar de inmediato, pero no solo hay que trabajar en eso, también en el exceso de velocidad en las carreteras, hay que buscar medidas severas” Dijo el Gobernador

Según las estadísticas en el último mes hubo un incremento del 11.1% del índice de homicidios en el área metropolitana y el incremento del 2.5% de asaltos agravados. Algo que aseguran las autoridades trabajan para combatir.

Se abordó además, el impacto económico sufrido por esta pandemia y la inflación que se está viviendo

“Estamos mejorando considerablemente, nevada es uno de los estados con la mayor reducción de desempleo. Pero tenemos que trabajar más para brindar mejores empleos, entrenamientos, aumentos salariales. La gente necesita recibir mejores ingresos y las empresas deben entender eso.”

El nivel de desempleo ha disminuido considerablemente pasando del penúltimo lugar solo por encima de Hawaii al puesto número 42.

“Estamos trabajando con las escuelas, empresas privadas, las uniones… para brindar mejores entrenamientos para la fuerza laboral y así estén más capacitados” comentó

La pandemia ha sido un gran factor que se reconoce ha traído mucha enseñanza para el estado y la comunidad.

“Hemos aprendido mucho, y si buscamos algo bueno que sacar de esta pandemia por ejemplo en educación, vimos que no todos tenían acceso para recibir educación desde casa y ahora cuentan con un computadora para poder hacerlo, aprendimos que las debilidades que tenemos y debemos mejorar como la manufactura de implementos esenciales. Además de la sobrecarga de trabajo que la primera línea ha tenido. Y como necesitan mejores condiciones de trabajo.”

Y aunque se reconoce que un cierre total es poco probable, el gobernador asegura que si existe una planificación en caso de un repunte de casos, aun así… Hay muchas medidas que se pueden seguir tomando.

