Un muerto y un herido deja tiroteo en vecindario de South Park Hill

(NOTICIAS YA).- Durante esta madrugada se registró un hecho violento que dejó a una persona muerta y a otra herida en el vecindario de South Park Hill, en Denver.

Se trató de un tiroteo que fue reportado cerca de E 19th Avenue y Tamarac Street, a solo una cuadra de Montview, de acuerdo con Fox 31.

Una de las víctimas fue declarada muerta en el lugar, mientras que una segunda persona fue llevada de emergencia a un hospital cercano, sin que quede claro la gravedad de sus heridas.

Tampoco se tiene información sobre arrestos relacionados con este crimen, o si se ha identificado a los sospechosos.

La investigación del tiroteo continúa activa como un homicidio y las autoridades solicitan a cualquier persona de la comunidad que tenga información sobre este hecho comunicarse con Crime Stoppers de Metro Denver al 720-913-STOP.

UPDATE: One victim was declared deceased on scene, and this is now a homicide investigation. The second victim is being treated at a local hospital. Anyone with information is asked to call Crime Stoppers, @CrimeStoppersCO

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 18, 2022