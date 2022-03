Buscan a un niño hispano de 11 años desaparecido de Escondido

(NOTICIAS YA).-La policía del Departamento de Escondido pide ayuda al público para localizar a un niño hispano de 11 años, que desapareció este fin de semana.

Eduardo Nolasco Antonio fue visto por última vez este sábado 19 de marzo alrededor de las 10 a.m., en la cuadra 700 de North Fig Street en Escondido, según un comunicado de la policía.

**Missing Juvenile At Risk**

Eduardo Nolasco Antonio, age 11

Hispanic male juvenile, 4’4” tall, 65 pounds. Last seen wearing a gray t-shirt, black pants, red Nike high-top sneakers

Eduardo was last seen area of 700 N. Fig since Saturday March 19th at 1000 AM. If found call 911. pic.twitter.com/Vyxh9cdxfG

