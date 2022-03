Cae presunto tirador de Union Station; baleó a un hombre ante la mirada de testigos

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Denver (DPD) alertó sobre un tiroteo que ocuririó la noche del sábado en una zona concurrida del centro de Denver y dejó un herido.

De acuerdo al informe policial, un sujeto disparó dentro de la terminal de autobuses subterráneos en Union Station, alrededor de las 6:40 p.m. e hirió a un hombre ante la mirada de varios testigos.

El DPD informó que dos hombres, uno de 18 y otro de 21, fueron arrestados a menos de una hora del tiroteo, que se registró cerca de las calles 20 y Little Raven, de acuerdo con información de 9News.

La mañana del domingo se confirmó que el presunto tirador de Union Station está bajo custodia. Se trata de Dominico Archuleta, de 21 años, quien está detenido para ser investigado por agresión agravada e intento de asesinato en primer grado.

Los detalles revelaron que la vítima recibió un disparo y fue trasladado con heridas a un hospital cercano. Aunque se desconocía su condición, más tarde se informó que se encuentra "estable."

Según la última información, Archuleta sigue siendo el único sospechoso y está detenido para ser investigado desde este lunes por intento de asesinato en primer grado y agresión en primer grado con lesiones corporales graves y un arma mortal.

El DPD tuiteó la alerta por el tiroteo y pronto, sobre la detención de los sospechosos:

UPDATE: The victim is an adult male and is in stable condition. Two males have been taken into custody near 20th and Little Raven and are being held for investigation of the shooting.

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 20, 2022