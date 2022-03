DMV permite examen de conocimiento en línea para los que renuevan licencia

(NOTICIAS YA).-Con el intento de reducir las líneas en el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés), los conductores que quieran tomar el examen de conocimiento para completar el requisito para el examen de manejo, ahora lo podrán hacer en línea.

El DMV ahora ofrece opciones en línea para que las personas que necesiten tomar un examen de conocimiento de la licencia de conducir puedan completar el requisito en casa antes de visitar una oficina. Para los clientes que renueven una licencia con un requisito de prueba de conocimientos, el DMV ofrece dos opciones. Además de una versión remota de la prueba de conocimientos tradicionales, también hay disponible un curso interactivo de aprendizaje electrónico.

“Este es un ejemplo más de cómo el DMV se está modernizando para agregar servicios en línea más convenientes que antes solo estaban disponibles en una oficina”, dijo el director del DMV, Steve Gordon a través de un comunicado oficial. “Seguimos incorporando formas de llevar los servicios del DMV a nuestros clientes cuando y donde quieran”.

Se solicita a las personas elegibles que elijan el examen remoto o el curso de aprendizaje electrónico después de completar la solicitud de licencia de conducir en línea y pagar la tarifa. Actualmente, el examen remoto está disponible para:

