¡Se buscan! Robaron auto y asesinaron al dueño que los siguió; ofrecen recompensa 

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Denver (DPD) está ofreciendo una recompensa por cualquier ayuda para identificar a los sospechosos involucrados en un robo-homicidio en Colorado, ocurrido desde el pasado mes de diciembre.

El pasado 19 de diciembre, su camioneta tipo pickup plateada fue robada alrededor de las 6:45 a. m. en 16921 East 32nd Ave. La víctima vio llegar a sujetos sospechosos en un pickup rojo y los siguió después de verlos robar su camioneta, de acuerdo con información de Fox31.

Según la policía, el dueño del auto robado siguió a los ladrones y fue lo último que hizo. Llegaron hasta 40th Avenue y Chambers Road, donde fue ultimado a balazos.

La policía publicó fotografías de todos los autos involucrados en este crimen. Dijo que los sedanes, plateado y blanco, también participaron en el atraco.

Ahora, después de tres meses, siguen buscando a los sospechosos y ofrecen una recompensa de $2,000 por informacióm que conduzca al arresto de los criminales.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con Crime Stoppers de Metro Denver para hacer una denuncia anónima al 720-913-7867.

#Denver, do you have any information regarding these cases? If so, call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 — you can remain anonymous and earn a cash reward! pic.twitter.com/5CdR88ws3C

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 16, 2022