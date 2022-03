Trabajadores de supermercados del sur de California votarán sobre posible huelga

(NOTICIAS YA).-Miles de trabajadores de supermercados en todo el sur de California comenzaron a votar este lunes para ver si convocan una huelga en medio de negociaciones de contratos con los propietarios de tiendas, incluidas Ralphs y Vons/Pavilions/Albertsons.

Los funcionarios del sindicato United Food and Commercial Workers dijeron que los votos se emitirán durante varios días, y se espera que los resultados se anuncien el domingo. Un voto de "sí" no resultaría automáticamente en una huelga. Solo autorizaría al sindicato a convocar una si no se avanza en las negociaciones laborales.

Aproximadamente 47,000 trabajadores representados por siete locales sindicales de UFCW entre el centro de California y la frontera con México emitirán sus votos y cubre a los trabajadores en más de 500 tiendas.

Más de 60,000 empleados se podrían ir a huelga en el sur de California

Funcionarios sindicales anunciaron a principios de este mes que las negociaciones se habían estancado. Un contrato laboral de tres años entre los trabajadores de abarrotes sindicalizados y los supermercados del sur de California expiró el 7 de marzo, lo que generó temores de una posible huelga.

"Los comités de negociación compuestos por trabajadores de supermercados de primera línea y líderes sindicales llegaron preparados con propuestas que aumentarían los salarios de manera justa y mejorarían las condiciones de las tiendas para reflejar las necesidades de los trabajadores en un mundo pandémico y posterior a la pandemia", dijo el sindicato en un comunicado a principios de este mes. Este mes anunció un estancamiento en las negociaciones laborales. "Las corporaciones que representaban a las tiendas ofrecieron centavos, una propuesta que en última instancia sería un recorte salarial debido a la inflación".

Ralphs respondió con una declaración en la que señaló que "un voto de autorización de huelga no significa que se producirá una huelga, pero crea una preocupación innecesaria para nuestros asociados y comunidades, en un momento en el que deberíamos unirnos de buena fe para negociar soluciones y compromiso. En Ralphs nos mantenemos enfocados en llegar a un acuerdo con la UFCW".

Ralphs emitió un comunicado el domingo indicando que se planeaba reanudar negociaciones adicionales el 30 de marzo.

Según la compañía, su última propuesta incluye inversiones en salarios de más de $141 millones durante los próximos tres años, sin aumentar los costos de atención médica para los asociados.