Demanda colectiva en San Diego pide retirar minivans Chrysler por riesgo de incendio

(NOTICIAS YA).-Presentan demanda colectiva en la corte federal de San Diego contra la compañía de automóviles Chrysler, por un supuesto defecto que hacen sus minivans principalmente el modelo Pacifica.

El fabricante de automóviles emitió recientemente un retiro del mercado de los modelos 2017 y 2018 de los vehículos eléctricos híbridos enchufables Chrysler Pacifica debido a un posible riesgo de incendio y explosión.

Como medida de prevención, se le pidió a los propietarios de este modelo, que no enchufaran los autos híbridos y evitaran estacionarlos cerca de estructuras y otros vehículos luego de una investigación interna que mostró que ocurrieron 12 incendios en esos modelos.

El retiro afecta a casi 20,000 minivans.

Chrysler dijo que estaba trabajando para confirmar la causa de los incendios y desarrollar una solución.

La demanda presentada el lunes en nombre del residente de Chula Vista, Scott Olsen, afirma que compró una de las minivans en 2018 para transportar a su hijo discapacitado.

“Ahora, básicamente, tengo un coche bomba en marcha que Chrysler no acepta, y que Chrysler me dice que no cargue y que no estacione cerca de otros autos y que no estacione cerca de mi casa o cualquier otra estructura. Esta es una situación loca”, afirma Olsen. “Presenté una demanda porque Chrysler necesita asumir la responsabilidad de las minivans inseguras hoy, no la próxima semana, no dentro de un mes, hoy. Es una cuestión de seguridad pública”.

Los representantes de Stellantis, la corporación automotriz propietaria de la marca Chrysler, no respondieron para hacer comentarios sobre la demanda.

Los abogados que representan a Olsen dijeron que el retiro marca la segunda vez que se retiran Pacifica Hybrids debido a los riesgos de incendio. En 2020, se retiraron del mercado más de 27,000 camionetas debido a un defecto en la batería.