FOTOS: Incendio provocado por una vela deja $500K en daños

(NOTICIAS YA).- Aunque los bomberos lograron contener las llamas, un incendio en Lakewood terminó causando daños valuados en medio millón de dólares.

LEE: Conocido agresor sexual está nuevamente tras las rejas

¿Cómo se originó el incendio? El siniestro se originó a partir de una vela que cayó, de acuerdo con un reporte de KDVR.

El incendio accidental se registró en el sótano de una residencia ubicada en Lakeridge Road.

LEE: Arrestan al sospechoso de 20 robos a oficinas y 5 autos

Según los investigadores, una vela se cayó en el sótano y originó el incendio.

El humo que se elevó posteriormente causó grandes daños a la propiedad.

Afortunadamente, no hay muertes qué lamentar: los residentes evacuaron la estructura antes de que llegaran los equipos de emergencia.

VIDEO: Este es el sospechoso de varios robos armados en Pueblo

West Metro Fire, agencia contra incendios de la localidad, informó inicialmente sobre el siniestro a las 9:30 de la mañana de este martes.

WMFR on a basement fire in a single family residence on Lakeridge Rd. near Harlan. Residents were out of the home when crews arrived on scene. Fire is under control. Updates to follow. pic.twitter.com/bVYbBaaHbJ

— WestMetroFire (@WestMetroFire) March 22, 2022