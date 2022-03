Fuerte tormenta que azotó ciudad de Texas causó "daños catastróficos" en 2 escuelas

(NOTICIAS YA).- Una tormenta fuerte que azotó una ciudad de Texas este lunes causó importantes daños en dos escuelas.

"He estado en el distrito durante 30 años y este es el daño más catastrófico que he presenciado", dijo el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Jacksboro, Brad Burnett, a la filial de CNN WFAA.

Tanto la Escuela Secundaria de Jacksboro como la Primaria de Jacksboro sufrieron daños.

"Estamos muy bendecidos por tener instalaciones que fueron diseñadas para soportar una tormenta, el daño de la tormenta que recibimos. Sé sé que nuestros estudiantes estaban a salvo en nuestras instalaciones y estoy agradecido por eso", agregó.

Burnett dijo que no hubo heridos, informó WFAA.

El superintendente dijo que los estudiantes de la escuela primaria se pusieron "bastante emotivos" cuando salieron de la escuela y vieron los daños causados por la tormenta.

Burnett, que estaba en el edificio administrativo, dijo que esa estructura no sufrió muchos daños.

Jacksboro está unos 90 km al noroeste de Fort Worth. A las 4:30 p.m. terminó allí una advertencia de tornado.

Según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional, hubo nueve informes de actividad de tornados en el centro de Texas, cerca de Austin: seis en el condado de Williamson, dos en el condado de Caldwell y uno en el condado de Bastrop.

Las autoridades de Round Rock, en el condado de Williamson, dijeron que un tornado reportado se movió alrededor de las 6 p.m. hora central. "Hay informes de daños estructurales en múltiples casas y negocios. Sigan permaneciendo fuera de las carreteras, busquen refugio y sigan las noticias locales para las últimas actualizaciones meteorológicas", dijo el Departamento de Policía de Round Rock en un mensaje en Twitter.

Round Rock está a unos 24 kilómetros al norte de Austin.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta de tornado para partes del centro y norte de Texas hasta las 10 p.m. hora central del lunes.

Alrededor de 14 millones de residentes estaban bajo aviso, incluyendo población de Austin, Dallas y San Antonio.

Unos pocos tornados tienen el potencial de ser intensos (EF-2 y mayores) y las tormentas podrían producir granizo de hasta 7,6 cm de diámetro y ráfagas de viento de 47 km/h, dijeron los meteorólogos. El Centro de Predicción de Tormentas también recibió informes de posibles tornados en el condado de Lee, Texas, y en el condado de Marshall, Oklahoma.

