Localizan sano y salvo a niño hispano desapareció de Escondido

(NOTICIAS YA).-La policía del Departamento de Escondido anunció este martes por la tarde que el niño hispano de 11 años que había desaparecido este fin de semana, fue encontrado sano y salvo.

El anuncio fue por medio de un tuit: “El menor desaparecido ha sido localizado de forma segura sin sufrir daños. Debido a la naturaleza de las investigaciones de protección familiar, no se darán a conocer más detalles. Agradecemos a nuestra comunidad de Escondido por su apoyo.”

