Recuerdan a las víctimas a un año del tiroteo en King Soopers

(NOTICIAS YA).- La sucursal de King Soopers que fue escenario de un tiroteo en 2021 mantendrá sus puertas cerradas hoy en conmemoración de la trágica fecha.

El 22 de marzo de 2021, un atacante irrumpió en la tienda ubicada en Table Mesa Drive, en Boulder, y cobró las vidas de 10 personas.

Estas son las víctimas mortales, de acuerdo con KDVR:

Denny Stong: 20 años; era empleado de la tienda

Neven Stanisic: 23 años; trabajaba dentro de la tienda pero era empleado de otra compañía

Rikki Olds: 25 años; era gerente en King Soopers

Tralona Bartkowiak: 49 años; empresaria local en Boulder

Suzanne Fountain: 59 años; era agente de Medicare y se desempeñaba en el teatro local

Teri Leiker: 51 años; empleada de King Soopers por 31 años

Eric Talley: 51 años; policía de Boulder que fue el primero en arribar a la escena y falleció en funciones

This morning we placed a memorial car in front of BPD to invite the community to join us in remembering Officer Eric Talley, who was killed in the line of duty March 22, 2021. The car will be there until late afternoon Tuesday #NeverForget 1/2 pic.twitter.com/I3lPys1hma

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 18, 2022