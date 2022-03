(FDA) se reunirá el 6 de abril para debatir refuerzo de la vacuna.

Un grupo consultivo de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se reunirá el seis de abril para debatir las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19.

Según anunció la agencia el lunes., junta que se produce en medio de un renovado debate sobre quién podría necesitar las dosis de refuerzo y los objetivos más amplios de la campaña de vacunación en Estados Unidos. Las farmacéuticas Moderna y Pfizer solicitaron a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos que autorice una cuarta dosis de vacunas contra el covid-19., en el caso de Moderna para todos los adultos mayores de dieciocho años una petición más alta realizada unos días antes por Pfizer que solo incluyó a los mayores sesenta y cinco años.

Esto sucede cuando Estados Unidos registra una media de treinta mil quinientos cincuenta nuevos casos al día un cuarenta y un porciento menos que hace dos semana de igual forma la media diaria de hospitalizaciones es de veinticuatro mil seiscientos veintitrés un cuarenta y cuatro por ciento menos, y la media de muertes es de mil doscientos veinticuatro al dia un veintiocho por ciento menos.,No obstante, con el reciente aumento de las cifras de casos en Europa y Asia los expertos predicen que es posible que se produzca una nueva ola en Estados Unidos.

Por su parte el Dr. Anthony Fauci señala poco después que lo peor de la pandemia puede haber quedado atrás y agregó que es posible que es posible que no todos necesitan refuerzos anuales como alguna vez pensamos, si no que por ejemplo una persona saludable de treinta años sin afecciones subyacentes podría necesitar un refuerzo solo cada cuatro o cinco años.

Sin embargo, la FDA dijo que el panel asesor no discutirá ninguna solicitud específica, y no está prevista ninguna votación. El objetivo de la junta es abordar la posibilidad de vacunas específicas para cada variante, así como el calendario y las poblaciones para las dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 en los próximos meses.

“‘Yo no me pondría otro booster más de la vacuna, yo pienso que teniendo la vacuna del covid en conjunto con la vacuna de la gripe debe de funcionar de la misma manera."

“Esto nos va a matar otra vacunas más, yo ya me puse todas incluyendo la del booster pero ya no me pondré nada , no más vacunas para mi.”