Newsom propone reembolso de hasta $800 por el aumento del precio de gasolina

(NOTICIAS YA).-Ante el alarmante aumento de precios por un galón de gasolina, el gobernador Gavin Newsom anunció este miércoles su plan para ofrecer un reembolso de al menos $400 a los californianos que poseen automóviles.

El plan del gobernador es para ayudar a compensar los precios récord de la gasolina, y exige que los propietarios registrados obtengan $400 por vehículo, con un límite de dos automóviles por persona. Eso incluye a las personas que poseen autos eléctricos.

Para las personas que no tienen automóviles, Newsom quiere que el estado pague su tarifa de autobús o tren durante tres meses.

En total, la propuesta costaría $11 mil millones y se utilizarían alrededor de $1,100 millones para detener los aumentos programados en los impuestos estatales para el diésel y el gas regular.

“Estamos tomando medidas inmediatas para llevar dinero directamente a los bolsillos de los californianos que enfrentan precios de gasolina más altos como resultado directo de la invasión de Ucrania por parte de Putin”, dijo el gobernador Newsom. “Pero este paquete también se enfoca en proteger a las personas de los precios volátiles de la gasolina y promover el transporte limpio, proporcionando tres meses de transporte público gratuito, incentivos rápidos para vehículos eléctricos y estaciones de carga, y nuevos fondos para proyectos locales de ciclismo y caminatas”.

¿Quiénes son elegibles?

NEW: we’re proposing $11 BILLION in relief, including a $9 billion tax refund for rising gas prices.

- $400 per registered car

- 3 months of free public transitpic.twitter.com/XsAn0kuokP

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 23, 2022