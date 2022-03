¿Por qué se retiró de la música Paulo Londra?

El cantante argentino Paulo Londra fue uno de los artistas más grandes que surgieron a raíz del movimiento de trap argentino que comenzó en 2016. Aunque su éxito era innegable y estaba atravesando el mejor momento de su carrera, un día dejó de producir temas y su voz paró de escucharse en colaboraciones, presentaciones en vivo y la escena musical en general.

Muchos se preguntan qué fue lo que pasó, y es que el nacido en Córdoba no ha lanzado un solo tema desde el 2019, debido a un conflicto legal que ocurrió entre él y la disquera y productora Big Ligas, la cual le pertenece al productor colombiano Daniel Oviedo, conocido en la escena como Ovy On The Drums, así como a su socio Cristian Salazar, conocido como Kristoman.

Según cuenta la historia, los productores colombianos alegaron durante mucho tiempo que Paulo había roto de forma personal un contrato que los unía, mientras que el cantante argentino, reclamaba que los productores habían sido negligentes en cuanto a su representación artística y habían cometido fraude. Según Londra, Big Ligas estaba reclamando todos los derechos musicales de su música, incluyendo temas y letras que realizara hasta el año 2025.

Fue entonces que tras meses de silencio, en 2020 el argentino sacó a la luz los motivos por los cuales dejó de producir música y lo hizo mediante una carta abierta en la que narraba la historia que atravesó desde que empezó a hacer freestyle con sus amigos, hasta cómo fue grabar sus primeros sencillos y la forma en que le "vieron la cara" al hacerlo firmar distintos papeles que comprometían su carrera como cantante.

El detonante para la separación definitiva entre Paulo Londra y la disquera Big Ligas, fue el reclamo de autorías entre la colaboración del argentino y Ed Sheeran. Según Paulo, los colombianos querían recibir ganancias y popularidad a pesar de no haber producido la canción ni en letras, ni en composición. Paulo tenía prohibido producir música sin la confirmación de Big Ligas.

Al hacerse pública su situación y la versión de ambas partes involucradas, distintos artistas se solidarizaron con el rapero y en el 2021 crearon el hashtag #FreePaulo mostrando su apoyo al artista. Entre los artistas que lo apoyaron públicamente estuvieron Duki, el productor Bizarrap, Tiago Pzk, Lit Killah, entre otros.

Tras años estira y afloja, fans enfurecidos y artistas apoyándolo, ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin a aquella batalla legal. El artista argentino es libre de producir, crear, componer y grabar canciones y hoy es el lanzamiento de su primer tema musical tras dos años de silencio.

'Plan A' es el título de la canción con la que regresa a la escena musical. ¿La estás esperando? ¡Fija el recordatorio!