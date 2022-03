Así quedaron algunas zonas en Texas tras el paso de poderosos tornados; alrededor de 1.000 hogares dañados

(NOTICIAS YA).-Un sistema de tormentas que este lunes trajo 25 tornados a Texas, incluidos dos que pueden haber dañado unas 1.000 casas, generó más tornados ayer martes 22 de marzo, a medida que avanzaba hacia el este.

Aparte de las recientes alertas de tornado, más de seis millones de personas desde Luisiana hasta Arkansas y Tennessee estuvieron bajo alerta o advertencia de inundación este martes. Todavía anoche, unos 52.000 clientes no tenían electricidad en Texas, Mississippi y Luisiana, casi 32.000 de ellos en Texas, según PowerOutage.us.

El sistema se debilitará a medida que continúe moviéndose hacia el hoy miércoles, lo que generará un ligero riesgo de clima severo en áreas como Atlanta y Charlotte, Durham y Raleigh, Carolina del Norte.

Impresionante momento en el que tornado en Texas levanta un pickup y lo pone a girar; el final es inesperado

Tornados dañaron aproximadamente 1.000 hogares en Texas

Dos tornados en el condado de Williamson, Texas, abrieron una trayectoria de daños de más de 32 km de largo el pasado lunes, según el alto ejecutivo del condado: "Creemos que hay en algún lugar del vecindario 1.000 casas que han sido dañadas o completamente destruidas", dijo el juez del condado Bill Gravell en una conferencia de prensa.

El condado de Williamson está justo al norte de Austin, la capital del estado: "Creo que nos sorprenderá la gran cantidad de casas que han sido destruidas", dijo el representante estatal Terry Wilson.

En el condado de Grayson, al norte de Dallas, una mujer de 73 años murió después de que su casa fuera destruida por la tormenta de este lunes, al igual que docenas de otras viviendas en el estado, dijeron funcionarios locales.

Texas enfrenta la destrucción de un poderoso sistema de tormentas severas y potenciales tornados

Los estudiantes resisten la tormenta en la escuela

En el condado de Jack, al noroeste del área de Fort Worth, entre 60 y 80 casas quedaron destruidas, dijeron funcionarios locales.

Varias casas sufrieron graves daños cuando las severas tormentas azotaron Jacksboro, Texas, este lunes: "Muchas de nuestras casas han sido totalmente demolidas y las familias han sido desalojadas de sus lugares de residencia", dijo a los periodistas el juez del condado de Jack, Keith Umphress.

Fue un milagro que más personas no resultaran heridas, especialmente en la Escuela Primaria Jacksboro, que albergaba a una gran cantidad de estudiantes cuando una tormenta dañó gravemente el gimnasio, dijo el jefe de bomberos de Jacksboro, Jeremy Jennings. El gimnasio de la Escuela Secundaria Jacksboro también sufrió graves daños y las instalaciones quedarán inutilizables "durante algún tiempo", dijo.

“Somos muy bendecidos de tener instalaciones que fueron diseñadas para soportar una tormenta, el daño de la tormenta que recibimos”, dijo el superintendente del Distrito Escolar Independiente de Jacksboro, Brad Burnett, a WFAA, afiliada de CNN.

Nueve personas en el condado de Jack fueron hospitalizadas con heridas leves, dijo el jefe de bomberos rurales del condado, Jason Jennings.

El jefe de bomberos de Jacksboro nunca se había encontrado con tanta destrucción en su comunidad, dijo: “He sido parte de los servicios de emergencia durante 24 años aquí, nunca había visto nada que no se acercara a esta magnitud aquí”, dijo Jeremy Jennings. "Nada como esto, ni siquiera en ningún otro lugar de este condado".

Fuerte tormenta que azotó ciudad de Texas causó "daños catastróficos" en 2 escuelas

El gobernador dijo que unas 10 personas resultaron heridas, una de gravedad.

Un tornado reportado en Texas hirió a cinco personas este martes temprano, parte de una tormenta que generó destrucción generalizada el lunes y trajo un clima más severo, incluidos tornados, en gran parte del sureste.

Más al sur, en el área de Austin, agencias estatales como la División de Manejo de Emergencias de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas estaban respondiendo a los daños causados ​​por la tormenta en los condados de Williamson y Bastrop, dijo Abbott.

Un tornado reportado se movió a través de Round Rock en el condado de Williamson alrededor de las 6 p.m. este lunes, dijeron las autoridades. Una declaración de emergencia ya estaba vigente en el condado de Williamson debido a los incendios recientes y también se aplicará a los daños causados ​​por tormentas, dijo Abbott.

Clima severo en Texas marcó nivel 4/5 de riesgo; sigue bajo alerta de inundaciones este martes

Según el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ayer se informaron 18 tornados más en Mississippi.

“La amenaza de tornados continuará a medida que una línea de tormenta se mueva al este hacia Alabama durante las horas de la tarde. También es posible que haya fuertes vientos y granizo”, tuiteó el Centro de Predicción de Tormentas.

A Tornado Watch has been issued for central #AL and portions of far the far western #FL Panhandle, valid until 11 PM CDT. The threat for tornadoes will continue as a line of storm moves east into AL through the evening hours. Strong winds and hail are also possible. pic.twitter.com/SOpvivKm3M

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) March 22, 2022