VIDEO: Incendio nocturno deja sin hogar a familia en Aurora

(NOTICIAS YA).- Anoche, las llamas arrasaron con una vivienda en Aurora, dejando sin techo a una familia, al menos temporalmente.

De acuerdo con CBS4, el incendio se registró poco antes de las 8 de la noche de este miércoles.

La casa afectada, ubicada en Fundy Circle, sufrió serios daños debido al siniestro.

En un tuit, el Departamento de Bomberos de la localidad (Aurora Fire Rescue) indicó que acudió a combatir las llamas en el inmueble, localizado en la cuadra 2500 de S Fundy Circle.

A home in the 2500 blk of S. Fundy Circle sustained significant smoke and fire damage this evening.

Upon arrival members of AFR searched for people and pets inside, and conducted fire suppression. #AFRIncident pic.twitter.com/H7W3Hojil0

— Aurora Fire Rescue (@AuroraFireDpt) March 24, 2022