Pareja fumó marihuana y tomó alcohol dentro de su auto con un menor

La policía detuvo a una pareja que se encontraba dormida en el interior de un auto bajo los influjos del alcohol y la marihuana con un menor de 2 años en la parte trasera.

Los hechos fueron el pasado 23 de marzo de 2022, el Departamento de Policía de Brownsville respondió a una llamada sobre un sujeto dormido al volante en el drive-thru del Jack in the Box en 913 US Highway 77 Frontage Rd aproximadamente a las 3:36 AM.

Al llegar al lugar los oficiales se dieron cuenta de que un hombre identificado como Juan Jesús Leal dormía al volante con el motor del vehículo encendido, y del lado del pasajero una mujer, Leticia González también dormida y un niño de 2 años de edad en el asiento trasero.

Las autoridades informan que los agentes lograron despertar a González y pudieron detectar un olor a alcohol y marihuana. Los oficiales hicieron varios intentos para despertar a Leal hasta que finalmente se despertó Leal también emitía un fuerte olor a bebida alcohólica y marihuana.

Se indica que los dos estaban desorientados y admitieron haber estado bebiendo en casa, los agentes encontraron una pequeña cantidad de marihuana del lado del conductor y refieren que había un fuerte olor a marihuana que en el interior del vehículo.

Debido al estado de intoxicación de Leal, no pudo mantenerse despierto y realizar las pruebas de sobriedad de campo, por lo que fue transportado al hospital para recibir atención médica, y una muestra de sangre fue tomada mediante una orden judicial. González fue detenida y transportada a la cárcel de la ciudad.

Los oficiales se pusieron en contacto con los servicios de protección infantil, y el niño fue entregado a un adulto.

Durante la investigación salió a relucir que Leal tenía tres órdenes de arresto contra la Junta de Libertad Condicional de Austin por Asalto Agravado con Arma Mortal y evadir arresto con vehículo.

Leticia González y Leal fueron acusados el 24 de marzo de 2022

Leticia González presenta cargos por:

Abandono de un menor en peligro (delito de prisión estatal), se le fijó una fianza de $5,000 dólares.

Intoxicación pública $200.00 dólares de multa.

Juan Jesús Leal presenta cargos por: