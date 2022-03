Escuelas en peligro de cerrar en Denver

(NOTICIAS YA).-Al menos dos docenas de escuelas con mayoría de población estudiantil hispana están en riesgo de ser eliminada, según denuncian activistas.

La activista Gladys Soto dice que decenas de padres, representantes y líderes comunitarios se sienten "atacados" luego de que se enteraran sobre una lista de 19 escuelas que estarían en peligro de ser cerradas o unificadas.

"Son escuelas en nuestras comunidades, mayormente latinas, que van a ser afectadas por un cierre que DPS quiere hacer", agregó Soto.

Y aunque aseguran las escuelas públicas de Denver les han dicho que la razón se debe a una baja en la matrícula escolar, la activista dice que "en otras escuelas anglosajonas también hay inscripciones bajas".

"¿Ellos (las escuelas anglosajonas) están añadidos a la lista que van a cerrar? tenemos que ver si están siendo equitativos?", añadió.

La realidad creen es diferente, asegurando que "DPS ha formado un comité donde no han sido participantes los padres de familia de estas dichas escuelas, donde no han sido incluidos, donde hemos visto que no ha habita mucha transparencia, no ha habido honestidad en el modo de que han compartido la información"

"Empiecen a preguntar qué es lo que realmente está pasado, quién está detrás de esto?, comentó la activista Gladys Soto.