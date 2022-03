Wonderfront 2022: Conoce los artistas para el festival de música en San Diego

(NOTICIAS YA).-Dan a conocer el primer grupo de artistas que se presentarán en el Festival de Música y Artes Wonderfront 2022 en el paseo marítimo del centro de San Diego.

A dos años de su inauguración y cancelación en los siguientes años debido a la pandemia del coronavirus, el festival vuelve con algunos de los artistas más reconocidos de la música.

Zac Brown Band, Kings of Leon y Gwen Stefani se encuentran entre los artistas que encabezan el festival de este año, programado del 18 al 20 de noviembre. Los nombres revelados esta semana se encuentran entre un lote inicial de actos publicados por los organizadores del festival, quienes dicen que una segunda fase de artistas se revelará en mayo.

it's FINALLY HERE.🤩 The 2022 Lineup 🎵

Pre-Sale early April so Sign Up https://t.co/FdHzUK7b9a

More artists announced soon.

See you Nov 18-20#zacbrown #kingsofleon #gwenstefani #geazy #youngthegiant #laurendiagle #swaelee #quinnxcii #earthgang #wonderfrontfestival. pic.twitter.com/7mhgrQKkH3

— Wonderfront Fest (@WonderfrontFest) March 25, 2022