Joven latino de San Diego es aceptado en 14 universidades

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - Un alumno hispano de San Diego ha visto recientemente los frutos de su dedicación a sus estudios, tras ser aceptado--hasta el momento--en 14 universidades a lo largo de los Estados Unidos.

Una de esas fue la prestigiosa Universidad de California en Berkely; una de las preferidas de Jesse Méndez, quien además ganó varias becas para no tener que preocuparse por pagar sus estudios.

“Me siento bien orgulloso que si me dieron la oportunidad de pagar todo, no tengo palabras… es algo que no pensé que iba a pasar”, declaró el joven hispano.

Tras recibir la noticia, lo primero que hizo fue llamar a su mamá para compartir su emoción de haber sido aceptado en una de sus opciones preferidas, según relató Jesse.

"Le digo te acuerdas lo que yo te prometí: que yo iba a ver de que manera Univision te iba a ti a entrevistar", recordó emocionada su madre Isaura Méndez. "Él me dijo '¿Má sí lo vas a hacer?' y le dije sí lo voy a hacer".

En efecto, el viernes, el equipo de Univision San Diego estuvo presente para compartir el logro con Jesse, quien además fue aceptado en otras 13 universidades.

El estudiante de la preparatoria Crawford en San Diego se gradurá con honores este año y un promedio de 4.16, ubicándolo en el top 10 de toda su escuela, según nos contó. Pero un logro que no fue nada fácil.

"Se quedaba hasta las 12, 1 de la mañana haciendo tareas, leyendo para el próximo curso de mañana, entonces yo le decía a él 'duermete ya es muy tarde' y él me decía "sí nomas lo termino"; fue muy dedicado en sus estudios", dijo su padre orgulloso.

A pesar de las barreras que se topó, especialmente en años de pandemia y aprendizaje a distancia, Jesse aún tenía tiempo para ayudarle a su hermanita de 9 años con la tarea.

"Es un ejemplo para mi. Yo le digo a mi mamá que quiero ser como Jesse cuando yo crezca", nos dijo la pequeña Sofía Méndez

"Lo ha logrado y estoy muy orgullosa de aquí de mi pelón porque ese es su apodo: mi niño pelón", comentó Isaura.

El joven hispano será el primero en asistir a la universidad de su familia, donde estudiará ingeniería civil con la meta de diseñar y construir los puentes y edificios del futuro para rejuvenecer su comunidad.

"City heights es el último lugar para ponerle cambio a los edificios ó a la comunidad, y pues yo me quiero meter en la rama de ingeniería para [regresar] mi parte; diseñando edificios que le dan voz a la gente que vive en city heights y en otras comunidades de bajos recursos o gente que no está representada", explicó Jesse.

El alumno aún espera la respuesta de cinco universidades más, antes de tomar la decisión final sobre la escuela que elegirá para estudiar. Pero donde quiera que termine, sin lugar a duda el joven es un orgullo hispano.