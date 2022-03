Will Smith golpea a Chris Rock en los Oscar y luego se lleva un premio

(NOTICIAS YA).- Will Smith golpeó al comediante y actor Chris Rock en plena transmisión de los Oscar, luego de que hiciera un chiste sobre su esposa Jada Pinkett Smith.

"Jada, te amo, 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla”, en aparente referencia a su caída del cabello, lo que provocó la reacción de Smith.

Cabe señalar, que Jada había revelado que padece alopecia, un trastorno autoinmune que provoca calvicie.

“Solo fue un chiste de G.I. Jane. Bueno... eso fue... la mejor noche de la historia de la televisión”, concluyó Rock ante la incomodidad de un sector de la audiencia.

Sin embargo, Smith no solo hizo noticia por golpear a Chris Rock, pues también se llevó un Oscar a casa después del incidente.

Al ir a recoger su premio al mejor actor por la película 'King Richard' dio un emotivo discurso en donde fue enfático en el defiende a su familia como una fiera al tiempo que pidió disculpas.

Richard Williams fue un feroz defensor de su familia (…) En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está llamando a hacer y ser en este mundo. Al hacer esta película, tuve que proteger a Aunjanue Ellis, que es una de las personas más fuertes y delicadas que he conocido. Tengo que proteger a Saniyya y Demi, las dos actrices que interpretaron a Venus y Serena. Estoy llamado en mi vida a amar a la gente, a proteger a la gente (…) Y sé que para hacer lo que hacemos tienes que ser capaz de soportar el abuso y tienes que ser capaz de hacer que la gente hable como loco de ti en este negocio. Tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto y tienes que sonreír y actuar como si eso estuviera bien. Denzel me dijo hace unos momentos: 'Ese es tu momento más alto. Ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’. Es como, quiero ser un recipiente para el amor. Quiero dar las gracias a Venus y Serena por confiarme su historia. Quiero disculparme con la academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados”, sostuvo el artista.

El actor no pudo contener las lágrimas mientras habló de lo sucedido.