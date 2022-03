Arrestan a 19 personas sin hogar este año en Aeropuerto de Denver

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Policía de Denver (DPD, por sus siglas en inglés) ha arrestado a 19 personas sin hogar en el Aeropuerto Internacional de esta capital (DIA) en lo que va del año.

“Por lo general, vemos un aumento en los vecinos sin hogar que visitan el aeropuerto, especialmente en climas más fríos”, dijo Alex Rentería, portavoz del Aeropuerto, de acuerdo con un reporte de KDVR.

El DPD no pudo entrar en detalles sobre los cargos que enfrentan aquellos que han sido detenidos.

“Estamos al tanto de todo tipo de incidentes”, dijo por su parte Rentería, quien explicó que no se permite mendigar en el DIA, ni quedarse o vivir allí.

Según la vocera, el aeropuerto está técnicamente cerrado desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, excepto para quienes llegan a trabajar en el aeropuerto o para tomar un vuelo nocturno.

“Queremos asegurarnos de que no solo le estamos diciendo a la gente que se vaya, sino que les estamos dando recursos, especialmente si no hay riesgo de seguridad y necesitan un lugar cálido para estar. Pero el aeropuerto no es ese lugar”, indicó Rentería, de acuerdo con el citado medio.

