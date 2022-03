Charlie Clark de El Paso ¡protagoniza nuevo filme con Kuno Becker y Danny Trejo!

(NOTICIAS YA).-El dueño de varias concesionarios de autos en El Paso, Texas, incursionó en la pantalla grande y protagonizará un nuevo filme con Kuno Becker y Danny Trejo.

Quiza no recuerdes su nombre, pero aparece a cada hora en los comerciales de televisión de los canales de El Paso y todo Texas. Se trata de Charlie Clark, un popular empresario de la ciudad que pasó de concesionario automotriz a estrellla de Hollywwod.

Es totalemente real, pues el popular vendedor de autos protagonizará el filme "Green Ghost and the Masters of the Stone" , una cinta donde comparte créditos con actores como Danny Trejo, Enrique Castillo, Sofia Pernas, Michelle Lee, Kino Becker, Cain Velazquez, Bobby Lashley, entre otros.

Según la sinópsis, Charlie Clark es un vendedor de autos ordinario en una ciudad fronteriza de Texas, durante el día y luchador amateur de lucha libre por la noche. Descubre que es parte de una guerrera secreta cuando es atacado por asaltantes desconocidos que buscan una esmeralda de otro mundo. Clark descubre que tiene superpoderes que debe aprovechar para salvar a su familia y a la humanidad. Mientras entrena con el poco convencional Master Gin (la leyenda del cine de acción Danny Trejo), Charlie pasa de ser "El Gringo" a Green Ghost.

De acuerdo con información de Trailers Clips , Gravitas Ventures ha lanzado un tráiler oficial de Green Ghost & the Masters of the Stone; una comedia de acción que se estrenó originalmente en 2018, y una versión actualizada se mostró en el Festival de Cine Latino de Los Ángeles 2021 el año pasado.

Aquí el tráiler oficial de Green Ghotta and the Masters of the Stone: