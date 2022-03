Fuerte tormenta llega este lunes al condado de San Diego

(NOTICIAS YA).-Se espera que una fuerte tormenta llegue este lunes al condado de San Diego con fuertes lluvias, vientos y posibles inundaciones.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la tasa máxima de lluvia podría alcanzar 0.5 pulgadas por hora, lo que podría provocar inundaciones. Esperan que las fuertes lluvias lleguen a lo largo de la costa alrededor del mediodía, cuando un frente frío se extendiera desde la costa hacia las montañas.

Se podría desarrollar una segunda tormenta después de las 4 p.m., con aire más frío y también podría haber algunas tormentas eléctricas.

Los ríos y arroyos más pequeños pueden crecer y desbordarse en áreas donde se concentran las tasas de lluvia más intensas del condado de San Diego. Las lluvias dispersas podrían continuar hasta el lunes por la noche, con lluvias más ligeras en general. Se esperaba que cualquier fuerte nevada superara los 6,000 pies.

Se esperaba que los máximos en las montañas fueran de 67 a 75 con mínimos nocturnos de 38 a 45, y los máximos en los desiertos serían de 90 a 95 con mínimos nocturnos de 53 a 62.

En las playas del área, es probable que se desarrolle un oleaje del oeste de período más largo el lunes por la noche y continúe hasta el martes. Esto podría traer olas elevadas de 6 a 8 pies junto con mayores riesgos de corrientes de resaca, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, y es probable que el oleaje disminuya el martes por la noche y el miércoles.

Para más información visita: weather.gov

Rain will start in north Orange County shortly after 9 AM and will spread south and east late this morning. Rain will be moderate to even heavy at times (local rates over 1/2" per hour). There is lightning west of Point Conception--and thunderstorms could occur tonight. #CAwx pic.twitter.com/rKHHIBRqGu

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 28, 2022