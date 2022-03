Miles de empleados de supermercados votaron a favor de irse a huelga

(NOTICIAS YA).-La semana pasada miles de trabajadores de supermercados, principalmente pertenecientes a Ralphs, Vons/Pavilions/Albertsons, votaron durante varios días mediante el sindicato United Food and Commercial Workers, con lo que la organización ahora cuenta con la autorización de sus agremiados para convocar a una huelga si las negociaciones pautadas para el miércoles 30 de marzo no fructifican.

Serían aproximadamente 47,000 trabajadores representados por siete locales sindicales de UFCW entre el centro de California y la frontera con México emitirán sus votos y cubre a los trabajadores en más de 500 tiendas.

Afirman que luego de semanas de negociaciones no han podido llegar a un acuerdo y desde el pasado 7 de marzo expiró el contrato laboral de tres años entre los trabajadores y las empresas, lo que ha mantenido latente la posibilidad de una huelga.

A través de un comunicado dirigido a sus integrantes, el UFCW les hizo saber el resultado de la votación y la posibilidad de un paro laboral, apelando a la unidad en la búsqueda de mejores condiciones laborales y salariales, por lo que en caso de que los empleadores continúen cometiendo prácticas laborales injustas, se verán forzados a tomar acciones drásticas.

Además recalcaron la necesidad de continuar con sus actividades laborales de manera normal hasta un aviso formal por parte de la dirección sindical informando el día y la hora del inicio de la huelga, ya que cualquier acción tomada previo a eso pudiera ser causa de despido o sanciones por parte del empleador.

“I voted” stickers!

These workers remain on the front lines to serve their community. Companies need to pay them their worth. Stand with grocery workers all across SoCal in their battle for a better contract!

Sign petition in support here:https://t.co/89KsyJFeS7 pic.twitter.com/mcwoFRSlsF

— UFCW770 (@UFCW770) March 25, 2022