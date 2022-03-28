VIDEO: Captan a un hombre supuestamente robandose un catalizador en El Paso

(NOTICIAS YA).- ESTA PARTE DE LOS AUTOMÓVILES SE HA VUELTO MUY POPULAR ENTRE LADRONES YA QUE LO QUE CONTIENE DENTRO PODRÍA GENERALES BASTANTE DINERO AL MOMENTO DE VENDERLA.
ESTE LUNES UNO DE NUESTROS TELEVIDENTES NOS COMPARTIÓ ESTE VIDEO DONDE APARENTEMENTE UNA PERSONA ESTÁ ROBANDO EL CATALIZADOR DE UNA CAMIONETA
ALGO QUE EN LOS ÚLTIMOS MESES SE HA VUELTO MUY POPULAR EN NUESTRA CIUDAD.
"ES ALGO QUE SE HA HECHO POPULAR POR LA FORMA EN QUE SE PUEDE VENDER O RECICLAR."
VEHÍCULOS ALTOS COMO CAMIONETAS SON EL BLANCO PERFECTO PARA LOS LADRONES YA QUE EL ESPACIO DEL AUTOMÓVIL AL PISO ES PERFECTO PARA SACAR EL CATALIZADOR EN CUESTIÓN DE MINUTOS.
"PRACTICAMENTE TODOS NORMALMENTE ES EL QUE ESTÁ POR DEBAJO PORQUE HAY ALGUNOS QUE VAN ARRIBAR, PERO SOBRE TODO LAS TROCAS QUE LES DA UNA FORMA DE SACARLO MÁS RÁPIDO."
Y ES QUE AUTORIDADES ASEGURAN LO QUE CONTIENE DENTRO PUEDE SER VENDIDO POR UN ALTO COSTO DESDE 200 DÓLARES HASTA $900.
"CUANDO LO LLEVAN A RECICLAR LO QUE QUIEREN SON LOS METALES QUE CONTIENE ESTA PARTE."
Y ASEGURAN ESTE ROBO PODRÍA RESULTAR EN UNA FELONIA.
"EL CASTIGO POR ESTO ES MULTA CÁRCEL O LOS DOS, LOS LUGARES QUE RECICLAN ESTÁN OBLIGADOS A PEDIR CIERTOS DATOS DE LA PERSONA PORQUE SI NO ELLOS PUEDEN SER ARRESTADOS TAMBIÉN."
LA PREGUNTA ES CÓMO PODEMOS PROTEGER NUESTROS VEHÍCULOS?
"PONER UNA BARRA O ALGO EN FORMA DE PODER ASEGURAR EL CATALIZADOR."
"SÍ TIENE QUE DEJAR SU CARRO ESTACIONADO EN CUALQUIER LUGAR DURANTE LA NOCHE ASEGURAR QUE SEA UN LUGAR ILUMINADO QUE HAY GENTE ALREDEDOR PORQUE AQUÍ ES DONDE TOMAN VENTAJA."
AUTORIDADES RECOMIENDAN QUE SI USTED SE PERCATA DE UN ROBO DE CATALIZADOR LO REPORTE DE INMEDIATO A LA POLICÍA
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