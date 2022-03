Elton John agrega concierto en San Diego en su gira “Farewell Tour”

(NOTICIAS YA).-Elton John, la superestrella del pop, regresa a San Diego en noviembre en su próxima gira de despedida "Elton John Farewell Yellow Brick Road: The Final Tour".

La gira norteamericana de Elton John comenzará el 27 de mayo de 2022 en Alemania, pero este martes se anunció la nueva lista de conciertos, incluido el concierto de San Diego.

"Me encanta cada minuto de estos espectáculos y no puedo esperar a verlos en las últimas fechas de mi Farewell Yellow Brick Road The Final Tour", tuiteó John el martes.

I am loving every minute of these shows and I can’t wait to see you on the last dates of my Farewell Yellow Brick Road The Final Tour 🏟

— Elton John (@eltonofficial) March 29, 2022